В Пермском крае найдены мертвыми четверо из пяти пропавших туристов

Группа туристов из пяти человек, отправившихся в путешествие на снегоходах по территории Пермского края, перестала выходить на связь 27 февраля в районе плато Кваркуш. Туристы должны были вернуться в Уфу еще 24–25 февраля. Известно также, что их маршрут не был зарегистрирован.