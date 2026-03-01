В Пермском крае найдены мертвыми четверо из пяти пропавших туристов
В Пермском крае нашли тела еще двух пропавших туристов. Об этом в Max сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ранее в ГУ МЧС сообщили о том, что были найдены трое из пяти пропавших туристов: двое погибли, один человек был жив. Пострадавшего передали медикам.
Группа туристов из пяти человек, отправившихся в путешествие на снегоходах по территории Пермского края, перестала выходить на связь 27 февраля в районе плато Кваркуш. Туристы должны были вернуться в Уфу еще 24–25 февраля. Известно также, что их маршрут не был зарегистрирован.