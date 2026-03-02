В МВД рассказали, как были подорваны полицейские в Москве

24 февраля сотрудник ГАИ погиб в результате взрыва возле автомобиля на площади Савеловского вокзала в Москве. По данным СК России, причиной стал самоподрыв неизвестного, он тоже погиб на месте происшествия. Волк сообщала, что погибший сотрудник Госавтоинспекции – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.