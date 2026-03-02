В МВД рассказали, как были подорваны полицейские в Москве
Трое полицейских в Москве погибли из-за дистанционной детонации взрывных устройств. Две смерти произошли в конце 2025 г., один правоохранитель погиб на прошлой неделе, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», – написала она.
Волк напомнила, что украинские спецслужбы используют мобильную связь, соцсети и мессенджеры при вербовке россиян для совершения различных преступлений.
24 февраля сотрудник ГАИ погиб в результате взрыва возле автомобиля на площади Савеловского вокзала в Москве. По данным СК России, причиной стал самоподрыв неизвестного, он тоже погиб на месте происшествия. Волк сообщала, что погибший сотрудник Госавтоинспекции – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.