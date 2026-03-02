В ГД внесли законопроект об отказе иностранцам с судимостью в гражданстве и ВНЖ
Правительство направило в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к иностранцам при получении гражданства, разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ). Поводом для отказа станет любая неснятая или непогашенная судимость. Документ размещен в электронной базе нижней палаты.
Сейчас гражданство не предоставляется при судимости за умышленные преступления. РВП и ВНЖ не выдают только лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. Новый проект исключает эту дифференциацию – основанием для отказа станет любая действующая судимость.
Инициатива также вводит дополнительные требования к пакету документов. При подаче заявления на РВП и ВНЖ иностранцы должны будут представлять физический документ о наличии либо отсутствии судимости. От этого требования освобождаются лица младше 14 лет.
Отдельная норма касается граждан Украины. В течение двух лет с момента вступления закона в силу документ о судимости с них требовать не будут. В пояснении отмечается, что это связано со сложностями получения таких справок в украинских компетентных органах.
27 января директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева комментировала, что законопроект меняет сам подход к оценке судимости. По ее словам, теперь «любой факт неснятой или непогашенной судимости становится безусловным основанием для отказа». Ранее, поясняла Яковлева, речь шла только о судимости за умышленное преступление. Эксперт отмечала, что с точки зрения государственной безопасности такой шаг понятен и ожидаем, но на практике он означает более жесткий и формальный миграционный фильтр.