В ГД внесли законопроект об отказе иностранцам с судимостью в гражданстве и ВНЖ

27 января директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева комментировала, что законопроект меняет сам подход к оценке судимости. По ее словам, теперь «любой факт неснятой или непогашенной судимости становится безусловным основанием для отказа». Ранее, поясняла Яковлева, речь шла только о судимости за умышленное преступление. Эксперт отмечала, что с точки зрения государственной безопасности такой шаг понятен и ожидаем, но на практике он означает более жесткий и формальный миграционный фильтр.