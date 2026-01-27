Иностранцы с судимостью не смогут получить в России гражданство и ВНЖ

В проектной документации (есть в распоряжении «Ведомостей») авторы инициативы обратили внимание на то, что предложенные основания для аннулирования не коснутся документов, выданных до вступления поправок в силу. А для граждан Украины будет установлен переходный период в два года. В указанный срок они будут освобождены от обязанности предоставлять справку о судимости. Это связано с затруднениями в настоящий момент в процессе ее получения от компетентных органов Украины. Как следует из проекта, иностранец может получить отказ за преступление, совершенное за пределами РФ, но признаваемое таковым по российскому законодательству.