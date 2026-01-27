Иностранцы с судимостью не смогут получить в России гражданство и ВНЖ

Иностранцы с судимостью не смогут получить в России гражданство и ВНЖДля имеющих сложности с подтверждением документов украинцев будет предусмотрен переходный период
Иностранцы с неснятой или непогашенной судимостью не смогут получить российский паспорт или вид на жительство (ВНЖ), следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 26 января одобрила этот законопроект, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
Сейчас в законе установлено, что наличие у иностранца судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории России либо за ее пределами является основанием для отказа в выдаче либо аннулирования ранее выданных разрешений на ВНЖ. При этом обязанность предоставления документа, подтверждающего отсутствие судимости, для иностранных граждан не предусмотрена, следует из пояснительной записки к проекту.
Согласно предложенным изменениям, иностранцам и лицам без гражданства необходимо будет предоставлять справку об отсутствии или наличии судимости, выданную компетентным органом иностранного государства, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Такой документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления на получение права проживания в России, в том числе в целях получения образования, или ВНЖ, уточнил он.
По словам Груздева, от обязанности предоставлять справку освобождаются лица, не достигшие 14 лет.
В проектной документации (есть в распоряжении «Ведомостей») авторы инициативы обратили внимание на то, что предложенные основания для аннулирования не коснутся документов, выданных до вступления поправок в силу. А для граждан Украины будет установлен переходный период в два года. В указанный срок они будут освобождены от обязанности предоставлять справку о судимости. Это связано с затруднениями в настоящий момент в процессе ее получения от компетентных органов Украины. Как следует из проекта, иностранец может получить отказ за преступление, совершенное за пределами РФ, но признаваемое таковым по российскому законодательству.
По мнению директора юридической группы «Яковлев и партнеры» Марии Яковлевой, новый законопроект ужесточает правила допуска иностранцев к проживанию в России и получению гражданства, а главное – меняет сам подход к оценке судимости: любой факт неснятой или непогашенной судимости становится безусловным основанием для отказа. Ранее действовала немного иная модель: основанием для отказа являлась неснятая или непогашенная судимость именно за умышленное преступление, объясняет Яковлева.
Таким образом, закон различал умышленные преступления и преступления, совершенные по неосторожности, допускал правовую оценку характера судимости, не превращал сам факт судимости в автоматический запрет. С точки зрения государственной безопасности такой шаг понятен и ожидаем, но на практике он означает более жесткий и формальный миграционный фильтр, который может затронуть и добросовестных заявителей, а также привести к росту отказов и судебных споров, заметила эксперт.
«Установление трехмесячного срока действия справки об отсутствии судимости может создать трудности для иностранных граждан визовых стран в получении разрешительных документов, поскольку на практике мы уже сталкивались с длительным изготовлением и легализацией документов из некоторых стран», – сказала «Ведомостям» адвокат коллегии «Минушкина и партнеры» Айшат Зангиева. Что касается масштабности предлагаемых изменений, продолжает она, можно обратиться к официальной статистике Следственного комитета: в 2024 г. по сравнению с 2023 г. количество преступлений средней тяжести, совершенных иностранными гражданами, выросло с 7000 до 11 000, небольшой тяжести – с 2880 до 8059 случаев.