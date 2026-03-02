Прокуратура направила в суд дело Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Моргеншерн, который сейчас живет за пределами России, был внесен в реестр иноагентов Минюста 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г. Адвокат Жорин говорил, что рэпер не признает вину по этому делу, поскольку защита считает включение Моргенштерна в реестр незаконным и необоснованным.