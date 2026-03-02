Газета
Прокуратура направила в суд дело Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Савеловская межрайонная прокуратура передала в суд дело рэпера Алишера Моргенштерна (считается в РФ иноагентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. Дело предусмотрено ч. 2 ст. 339.1 УК РФ.

Сообщается, что Моргенштерн дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение требований к деятельности иноагента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом он продолжал публиковать материалы в соцсетях без обязательной маркировки о выполнении функций иностранного агента.

27 января по этому же делу СК объявил Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск.

17 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что рэпера обвинили в уклонении от обязательств иностранного агента.

Моргеншерн, который сейчас живет за пределами России, был внесен в реестр иноагентов Минюста 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г. Адвокат Жорин говорил, что рэпер не признает вину по этому делу, поскольку защита считает включение Моргенштерна в реестр незаконным и необоснованным.

