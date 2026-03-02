ТАСС узнал причину самоубийства бизнесмена Умара Джабраилова
Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов мог совершить самоубийство из-за финансовых проблем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В последнее время у Джабраилова были финансовые проблемы, которые и могли стать причиной его самоубийства», – сказал собеседник агентства.
Как заявили в правоохранительных органах, Джабраилов не имел принудительно взыскиваемых долгов.
О самоубийстве Джабраилова стало известно 2 марта. Бизнесмен был найден в квартире в Москве, он умер в больнице. Бывший адвокат экс-сенатора подтвердил его смерть.
С конца 1990-х работал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами «Охотный ряд», «Смоленский пассаж», гостиницей «Россия» и другими объектами. В 2004–2009 гг. был представителем Чечни в Совете Федерации, заместителем председателя Комитета СФ по международным делам.
В 2017 г. Джабраилова исключили из партии «Единая Россия» за «действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам» после дела о хулиганстве.