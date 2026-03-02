АТОР: на лайнерах в Персидском заливе находятся около 1500 туристов из РФ
Около 1500 российских туристов находятся на нескольких лайнерах в Персидском заливе на территории ОАЭ и Катара. Всего там шесть судов: три – в Дубае, два – в Дохе и еще один – в Абу-Даби, сообщила Ассоциация туроператоров России.
Больше всего россиян, по данным АТОР, находится на лайнере MSC Euribia. Туристов из России там около 20% от всех пассажиров. Помимо туристов на борту есть россияне, которые не смогли улететь из стран Залива после окончания круиза. Они получают поддержку от туроператоров.
Представители ассоциации также отметили, что «жизнь на лайнерах продолжается». Туристы получают полноценное питание, напитки, смотрят развлекательные шоу. Для них на лайнерах работают бассейны и бесплатный интернет. Пассажиры могут свободно выходить в город, однако персонал рекомендует не покидать порт.
2 марта Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что потери туроператоров, работающих на ближневосточном направлении, на данный момент достигают $1,5 млн в день. Представители организации отметили, что сведения о том, что туроператоры не возвращают деньги клиентам, которые отказались от туров на Ближний Восток, «не совсем соответствует действительности». Компании не штрафуют туристов, а возвращают средства с удержанием фактически понесенных расходов (ФПР), а в ряде случаев – и без удержаний.