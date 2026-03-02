АТОР: на лайнерах в Персидском заливе находятся около 1500 туристов из РФ

2 марта Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что потери туроператоров, работающих на ближневосточном направлении, на данный момент достигают $1,5 млн в день. Представители организации отметили, что сведения о том, что туроператоры не возвращают деньги клиентам, которые отказались от туров на Ближний Восток, «не совсем соответствует действительности». Компании не штрафуют туристов, а возвращают средства с удержанием фактически понесенных расходов (ФПР), а в ряде случаев – и без удержаний.