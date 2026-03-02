Мишустин рассказал об индексации социальных пенсий с 1 апреля
С 1 апреля правительство РФ проиндексирует социальные пенсии. Прибавку к выплатам получат более 4 млн человек. В их число войдут люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, те, кто потерял кормильца, а также лица, у которых нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.
Увеличение пенсий также коснется и ветеранов Великой Отечественной войны, участников добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также других категорий граждан.
Все необходимые ресурсы для выполнения социальных обязательств перед населением, по словам Мишустина, имеются. Важно, чтобы увеличенные выплаты были своевременно и в полном объеме доведены до получателей, добавил он.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 16 февраля сообщал, что в августе 2026 г. в России пройдет ежегодная корректировка страховых пенсий по старости для пенсионеров, которые официально работали в 2025 г. По его словам, увеличение выплат коснется только тех пенсионеров, за которых работодатели уплачивали страховые взносы, поскольку именно в этом случае формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты.