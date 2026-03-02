Мишустин рассказал об индексации социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля правительство РФ проиндексирует социальные пенсии. Прибавку к выплатам получат более 4 млн человек. В их число войдут люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, те, кто потерял кормильца, а также лица, у которых нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.