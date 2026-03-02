ВС не позволил экс-сенатору Савельеву избежать субсидиарной ответственности

Установлено, что с 2018 г. экс-чиновник был конечным бенефициаром ООО «Уралстройнефть». Он контролировал деятельность предприятия с помощью доверительного управляющего. По данным ВС, все значимые решения в компании были приняты с одобрения Савельева, а сделки в пользу аффилированных лиц привели к невозможности исполнения обязательств перед кредитором.