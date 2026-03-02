ВС не позволил экс-сенатору Савельеву избежать субсидиарной ответственности
Верховный суд (ВС) России не позволил бывшему сенатору Дмитрию Савельеву избежать субсидиарной ответственности по делу о банкротстве, сообщила пресс-служба суда.
Установлено, что с 2018 г. экс-чиновник был конечным бенефициаром ООО «Уралстройнефть». Он контролировал деятельность предприятия с помощью доверительного управляющего. По данным ВС, все значимые решения в компании были приняты с одобрения Савельева, а сделки в пользу аффилированных лиц привели к невозможности исполнения обязательств перед кредитором.
Апелляционная и кассационная инстанции посчитали, что связь между действиями Савельева и банкротством предприятия не доказана. Кредитор подал жалобу в Верховный суд, где постановления апелляции и кассации были отменены.
14 января Одинцовский суд Московской области также удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ к Савельеву. Надзорное ведомство потребовало взыскать в доход государства более 609 млн руб. в качестве средств, полученных из незаконных источников.