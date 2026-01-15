С экс-сенатора Дмитрия Савельева взыскали 609 млн рублей незаконного дохода«Ведомости» узнали подробности искового заявления Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура обратилась с иском к бывшему сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву. Надзорное ведомство требует взыскать в доход государства более 609 млн руб. в качестве средств, полученных из незаконных источников. Одинцовский суд Московской области 14 января удовлетворил иск в полном объеме.
Савельев с лета 2024 г. находится под стражей по обвинению в организации приготовления к убийству своего бывшего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова. Кроме того, следствие инкриминирует бывшему сенатору хищение более 74 млн руб. у ООО «Спецстройсервис».
Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска Генпрокуратуры, в ходе надзора за расследованием уголовных дел в отношении Савельева установлено, что в период осуществления своих полномочий он не соблюдал антикоррупционные запреты и ограничения.
Савельев стал депутатом Госдумы в 1999 г. В сентябре 2016 г. Савельева назначили сенатором от правительства Тульской области. Таким образом, отмечает надзорное ведомство в иске, Савельев c 1999 г. был обязан соблюдать установленные законодательством о противодействии коррупции запреты, представлять достоверные сведения о доходах и расходах.
Согласно декларации экс-сенатора, за 2015–2023 гг. его доход за исполнение полномочий депутата Госдумы и сенатора составил чуть более 45 млн руб. В 2017 г., по сведениям Генпрокуратуры, Савельев вопреки установленным запретам приобрел 70% доли ООО «Спецстройсервис» через подконтрольное ему ООО «Реалти центр» в лице генерального директора общества Ирины Кудряшовой, являвшейся его помощником и лицом, осуществлявшим от его имени предпринимательскую деятельность.
Сдача в аренду нежилых помещений в Нижнем Новгороде, продажа транспортного средства и долей ООО «Гранд Сетунь кафе», ООО «Синица кафе» и ООО «Яуза кафе» принесли ему доход почти в 1,5 млрд руб., следует из иска. Избрание Савельева на государственные должности требовало от него отказа от осуществления предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности, участия в управлении хозяйствующими субъектами и коммерческими организациями, указала Генпрокуратура.
По словам собеседника «Ведомостей», участие бывшего сенатора в деятельности компании подтверждается полученными в ходе расследования уголовного дела доказательствами, а именно его собственными показаниями, а также свидетелей по делу. Из них следует, что по поручению Савельева в 2017 г. ООО «Реалти центр» приобрело в размере 70% долю общества и с целью контроля всей его финансово-хозяйственной деятельности в марте 2018 г. был создан совет директоров, куда также входила Кудряшова. Согласно информации УФНС России по Москве от 23 мая 2025 г., фактически возглавляемый Савельевым «Реалти центр» за 2017–2024 гг. получил более 870 млн руб., говорится в иске.
По сути, сообщил источник, экс-сенатор фактически перевел принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами.
Процесс слушается в закрытом режиме. В середине ноября прошлого года в Тверском суде Москвы закончился отбор присяжных по делу бывшего сенатора. Дело рассматривает судья Алексей Криворучко, известный тем, что в 2013 г. вынес приговор по делу юриста Сергея Магнитского.
Как следует из материалов дела, Савельев также обвиняется в организации приготовления к убийству Ионова (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, между ними возник конфликт из-за ведения совместного бизнеса: сенатор опосредованно владел долей около 40%. Он, согласно выводам следствия, выделил компании десятки миллионов рублей, но не получил обещанной прибыли, после чего отношения с бизнес-партнером обострились.
Следствие утверждает, что Савельев предложил знакомому ветерану боевых действий Юрию Нефедову $100 000 за организацию убийства Ионова, находившегося в то время в колонии. Через цепочку посредников к делу был привлечен бывший сотрудник ФСИН, который сообщил о предложении в правоохранительные органы. Под контролем спецслужб была проведена операция по инсценировке убийства. Савельев 2 августа 2024 г. был лишен неприкосновенности, задержан прямо в здании Совета Федерации и после арестован.
Вместе с Савельевым на скамье подсудимых второй фигурант – житель Тульской области Сергей Дюков, ранее неоднократно судимый (предполагаемый исполнитель преступления). Дюков в суде заявил, что не был знаком с Савельевым лично и не знает, кто был заказчиком преступления. Потерпевшим по делу признан Ионов, ранее осужденный за растрату средств «Оптомониторинга». Он заявил гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму около 800 млн руб. Савельев вину не признает.