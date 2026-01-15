С экс-сенатора Дмитрия Савельева взыскали 609 млн рублей незаконного дохода

По словам собеседника «Ведомостей», участие бывшего сенатора в деятельности компании подтверждается полученными в ходе расследования уголовного дела доказательствами, а именно его собственными показаниями, а также свидетелей по делу. Из них следует, что по поручению Савельева в 2017 г. ООО «Реалти центр» приобрело в размере 70% долю общества и с целью контроля всей его финансово-хозяйственной деятельности в марте 2018 г. был создан совет директоров, куда также входила Кудряшова. Согласно информации УФНС России по Москве от 23 мая 2025 г., фактически возглавляемый Савельевым «Реалти центр» за 2017–2024 гг. получил более 870 млн руб., говорится в иске.