Онлайн-марафон «Спасибо, наставник» охватил 18 млн человек по всей России
Центр знаний «Машук», Минпросвещения РФ, Российское общество «Знание» и платформа «Наставник.РФ» подвели итоги всероссийского онлайн-марафона благодарности «Спасибо, наставник», приуроченного ко Дню наставника, который впервые отмечается в России 2 марта. В марафоне приняли участие 18 млн человек, а в социальных сетях было опубликовано более 7000 историй благодарности наставникам. Об этом сообщил «Машук».
В марафоне, по данным центра, приняли участие известные общественные деятели, артисты, писатели, спортсмены и руководители. Среди них двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, чемпион мира Эдгар Коляна, писательница Дарья Донцова, телеведущая Светлана Зейналова и др.
Анализ публикаций показал, что наибольшее количество благодарностей получили школьные учителя. На втором месте по популярности среди наставников оказались родители – мамы, папы, бабушки и дедушки. Третье место заняли тренеры, особенно важные для молодежи и спортсменов.
Для взрослых наставниками часто становятся первые руководители, которые помогают раскрыть профессиональный потенциал. Для студентов и молодых специалистов важными наставниками являются преподаватели и научные руководители.
Центр знаний «Машук» – всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске. Центр был открыт в августе 2022 г.
2 марта 2026 г. в России впервые отмечается День наставника. Его утвердил в 2025 г. президент РФ Владимир Путин. Дата приурочена ко дню рождения Константина Ушинского – русского педагога, автора первых общедоступных детских учебников и одного из основоположников научного подхода к обучению.