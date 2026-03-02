Онлайн-марафон «Спасибо, наставник» охватил 18 млн человек по всей России

Центр знаний «Машук», Минпросвещения РФ, Российское общество «Знание» и платформа «Наставник.РФ» подвели итоги всероссийского онлайн-марафона благодарности «Спасибо, наставник», приуроченного ко Дню наставника, который впервые отмечается в России 2 марта. В марафоне приняли участие 18 млн человек, а в социальных сетях было опубликовано более 7000 историй благодарности наставникам. Об этом сообщил «Машук».