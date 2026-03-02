Роскомнадзор опроверг сведения о недоступности своих ресурсов
Информация о том, что ресурсы Роскомнадзора недоступны после длительной DDoS-атаки, не соответствуют действительности, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время атака на ресурсы ведомства продолжается, но ее влияние полностью исключается Национальной системой противодействия DDoS-атакам, все ресурсы и сервисы службы доступны», – отметили в Роскомнадзоре.
По данным ведомства, ряд СМИ, ссылаясь на портал detector404.ru, распространял недостоверные сведения о том, что ресурсы Роскомнадзора недоступны.
27 февраля также сообщалось, что информационные ресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке. Задействованные в атаке серверы находятся преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.