Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роскомнадзор опроверг сведения о недоступности своих ресурсов

Ведомости

Информация о том, что ресурсы Роскомнадзора недоступны после длительной DDoS-атаки, не соответствуют действительности, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время атака на ресурсы ведомства продолжается, но ее влияние полностью исключается Национальной системой противодействия DDoS-атакам, все ресурсы и сервисы службы доступны», – отметили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, ряд СМИ, ссылаясь на портал detector404.ru, распространял недостоверные сведения о том, что ресурсы Роскомнадзора недоступны.

27 февраля также сообщалось, что информационные ресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке. Задействованные в атаке серверы находятся преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте