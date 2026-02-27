Газета
Ресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке

Ведомости

Информационные ресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке. Серверы, задействованные в атаке, расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.

По данным ведомства, начало DDoS-атаки зафиксировали 27 февраля в 9:11. Массовые запросы пошли на ресурсы Роскомнадзора, Минобороны РФ и инфраструктуру ФГУП «ГРЧЦ».

«В настоящее время атака продолжается», – заявили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

2 декабря Роскомнадзор сообщал, что в ноябре отразил хакерскую атаку продолжительностью почти четверо суток. Всего за месяц тогда специалисты ведомства пресекли 1069 атак. Отмечалось, что наибольшее число атак фиксировалось с территорий США, Индонезии, Германии, Бразилии и Японии. Основной целью злоумышленников чаще всего становилась телекоммуникационная отрасль.

