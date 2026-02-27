Ресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке

2 декабря Роскомнадзор сообщал, что в ноябре отразил хакерскую атаку продолжительностью почти четверо суток. Всего за месяц тогда специалисты ведомства пресекли 1069 атак. Отмечалось, что наибольшее число атак фиксировалось с территорий США, Индонезии, Германии, Бразилии и Японии. Основной целью злоумышленников чаще всего становилась телекоммуникационная отрасль.