РКН в ноябре отразил атаку хакеров продолжительностью почти четверо суток

Ведомости

Сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (РКН) в ноябре отразили 1069 хакерских атак, самая длительная из которых продолжалась 3 дня 22 часа 20 минут, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 1,93 Тбит/с, скорость – 389,48 млн пакетов в секунду (п/с). Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 3 дня 22 часа 20 минут», – отметили представители РКН.

По данным ведомства, в течение месяца специалисты также заблокировали 6795 фишинговых ресурсов и 295 сайтов, которые распространяли вредоносное программное обеспечение. Больше всего хакерских атак было зафиксировано с территорий США, Индонезии, Германии, Бразилии, Японии. Чаще преступники были нацелены на поражение телекоммуникационной отрасли.

20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила НАТО в причастности к подготовке украинских хакеров к кибератакам на Россию. Она отметила, что в Таллине расположен центр НАТО по кибербезопасности. В 2022 г. к нему подключили Украину. Там, по словам официального представителя МИДа, проходят специальную подготовку, обучаются работе с вредоносными системами.

