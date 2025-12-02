РКН в ноябре отразил атаку хакеров продолжительностью почти четверо суток

20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила НАТО в причастности к подготовке украинских хакеров к кибератакам на Россию. Она отметила, что в Таллине расположен центр НАТО по кибербезопасности. В 2022 г. к нему подключили Украину. Там, по словам официального представителя МИДа, проходят специальную подготовку, обучаются работе с вредоносными системами.