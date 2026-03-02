«Аэрофлот» запустит вывозные рейсы из ОАЭ с 3 марта
«Аэрофлот» запустит вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов с 3 марта. Об этом сообщили в авиакомпании.
3 марта перевозчик планирует выполнить три рейса:
SU525 Дубай (DXB) – Москва («Шереметьево»);
SU525D Дубай (DXB) – Москва («Шереметьево»);
SU531 Абу-Даби (AUH) – Москва («Шереметьево»).
На вывозных рейсах в первую очередь будут отправляться пассажиры, чьи рейсы были отменены или отложены 28 февраля. Авиакомпания самостоятельно проинформирует пассажиров о дате и времени вылета по телефону и на почту, указанную в бронировании, уточнили в «Аэрофлоте».
Региональные рейсы в и из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Авиакомпания сообщила, что пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве.
Для пассажиров, чьи рейсы в эмират не состоялись, «Аэрофлот» предложил: возврат денежных средств, перенос на другие направления маршрутной сети «Аэрофлота» с вылетом с 3 марта и окончанием перевозки до 2 апреля, бесплатный перенос на свободные места на рейсы в ОАЭ с 5 по 26 марта, обратно – по 2 апреля.
Проблемы с вылетом из Ближневосточного региона возникли на фоне новой эскалации вокруг Ирана. США и Израиль начали военные операции против республики, Тегеран начал проводить атаки на американский базы по всему Ближнему Востоку.
Иранские удары пришлись и на ОАЭ. По последним данным, при отражении атак со стороны Ирана погибли три человека.