Число погибших в ОАЭ в результате ударов Ирана возросло до трех

Ведомости

Три человека стали жертвами ударов Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министерства обороны ОАЭ.

Погибшие – граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Они погибли в результате попадания иранских дронов, прорвавших систему ПВО страны. Еще не менее 58 человек получили легкие ранения.

По данным министерства, Иран выпустил по территории ОАЭ 165 баллистических ракет, из которых 152 были уничтожены силами ПВО, а 13 упали в море. Также были обнаружены и сбиты две крылатые ракеты. Кроме того, Иран запустил 541 дрон: 506 перехвачены, 35 упали на территории страны.

Что известно о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи. Главное

Политика / Международные новости

«Некоторые обломки упали в разрозненных районах страны в результате перехвата баллистических ракет и дронов системами ПВО, что привело к незначительному и умеренному материальному ущербу в ряде объектов», – говорится в заявлении ведомства.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. В результате боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе по военной базе США на территории Бахрейна, где находится пятый флот ВМС США.

