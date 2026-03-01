Число погибших в ОАЭ в результате ударов Ирана возросло до трех

По данным министерства, Иран выпустил по территории ОАЭ 165 баллистических ракет, из которых 152 были уничтожены силами ПВО, а 13 упали в море. Также были обнаружены и сбиты две крылатые ракеты. Кроме того, Иран запустил 541 дрон: 506 перехвачены, 35 упали на территории страны.