Число погибших при ракетном ударе Ирана по Израилю выросло до восьми

Атака пришлась на район города Бейт-Шемеш в Иерусалимском округе
Ведомости

Восемь человек стали жертвами попадания иранской баллистической ракеты в израильском городе Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ). Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Magen David Adom.

Ракета поразила жилой район города, нанеся значительные разрушения общественному бомбоубежищу и прилегающим домам, отмечает издание. Медики констатировали смерть восьми человек на месте, еще 28 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии.

Командование тыла Израиля намерено расследовать обстоятельства удара, включая состояние бомбоубежища. Армия обороны Израиля также изучает причины, по которым ракета не была перехвачена.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др.

Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе по военной базе США на территории Бахрейна, где находится пятый флот ВМС США.

