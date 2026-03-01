Число погибших при ракетном ударе Ирана по Израилю выросло до восьми

Число погибших при ракетном ударе Ирана по Израилю выросло до восьмиАтака пришлась на район города Бейт-Шемеш в Иерусалимском округе
Восемь человек стали жертвами попадания иранской баллистической ракеты в израильском городе Бейт-Шемеш (Иерусалимский округ). Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Magen David Adom.
Ракета поразила жилой район города, нанеся значительные разрушения общественному бомбоубежищу и прилегающим домам, отмечает издание. Медики констатировали смерть восьми человек на месте, еще 28 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии.
Командование тыла Израиля намерено расследовать обстоятельства удара, включая состояние бомбоубежища. Армия обороны Израиля также изучает причины, по которым ракета не была перехвачена.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др.
Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе по военной базе США на территории Бахрейна, где находится пятый флот ВМС США.