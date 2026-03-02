Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера Трескунова

Трескунов дважды в течение 2025 г. привлекался к административной ответственности по ч. 2 и 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Тем не менее, с ноября 2025 г., находясь за пределами РФ, он продолжил распространять информацию и материалы в социальных сетях без указания на то, что они были распространены иноагентом.