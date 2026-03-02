Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера Трескунова
Московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера Семена Трескунова
Трескунов дважды в течение 2025 г. привлекался к административной ответственности по ч. 2 и 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Тем не менее, с ноября 2025 г., находясь за пределами РФ, он продолжил распространять информацию и материалы в социальных сетях без указания на то, что они были распространены иноагентом.
Прокуратура перевела материалы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против Трескунова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Минюст включил Трескунова в реестр иноагентов в марте 2025 г. По версии ведомства, актер выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки о российской власти и участвовал в создании материалов иностранных агентов. В настоящий момент Трескунов проживает за рубежом. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», а также сериалах «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и др.
В июле 2025 г. Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал Трескунова на 50 000 руб. за нарушение закона об иностранных агентах. Его признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ).