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Суд оштрафовал актера Трескунова за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова (считается в России иноагентом) на 50 000 руб. за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Трескунов признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ). Санкция для граждан по этой части предусматривает штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.

13 июня Таганский районный суд Москвы признал Трескунова виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Тогда актер был оштрафован на 45 000 руб.

Минюст включил Трескунова в реестр иноагентов в марте 2025 г. По версии ведомства, актер выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки о российской власти и участвовал в создании материалов иностранных агентов. В настоящий момент Трескунов проживает за рубежом. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», а также сериалах «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и др.

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