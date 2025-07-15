Суд оштрафовал актера Трескунова за нарушение закона об иноагентах
Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова
Трескунов признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ). Санкция для граждан по этой части предусматривает штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.
13 июня Таганский районный суд Москвы признал Трескунова виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Тогда актер был оштрафован на 45 000 руб.
Минюст включил Трескунова в реестр иноагентов в марте 2025 г. По версии ведомства, актер выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки о российской власти и участвовал в создании материалов иностранных агентов. В настоящий момент Трескунов проживает за рубежом. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», а также сериалах «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и др.