Бастрыкин: число преступлений мигрантов выросло на 7% за год
Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства в 2025 г., достигло 41 103, что почти на 7% превышает показатель 2024 г. (38 578). Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства, его слова передает РБК.
Число преступлений, совершенных мигрантами, находящимися в стране нелегально, выросло на 16% – с 13 694 до 15 952. Доля преступлений мигрантов в общем объеме раскрытых преступлений составила около 5% (в 2024 г. – 4%). Каждое третье преступление, совершенное иностранцами, было связано с незаконным оборотом наркотиков – раскрыто почти 13 000 таких случаев. На 18% увеличилось число фактов незаконного оборота оружия (со 156 до 184), а количество преступлений террористического характера, совершенных мигрантами, выросло почти вдвое (с 253 до 483).
Всего за год раскрыто почти 1500 преступлений против несовершеннолетних, совершенных мигрантами, из них 690 – против малолетних. В суды передано 2948 дел в отношении 3177 иностранных граждан, каждое девятое из которых связано с убийствами или причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
В связи с ростом преступности со стороны мигрантов Бастрыкин предложил расширить перечень оснований для прекращения российского гражданства, полученного в результате натурализации. В настоящее время закон предусматривает такую меру за тяжкие преступления ограниченного перечня (терроризм, преступления против половой неприкосновенности, общественной безопасности и др.). Глава СК считает необходимым распространить ее на совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что около 840 000 иностранцев находятся на территории России нелегально. По его словам, в 2025 г. в качестве новой результирующей меры выдворили за пределы России 72 000 нелегалов.