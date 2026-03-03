Бастрыкин: число преступлений мигрантов выросло на 7% за год

Число преступлений, совершенных мигрантами, находящимися в стране нелегально, выросло на 16% – с 13 694 до 15 952. Доля преступлений мигрантов в общем объеме раскрытых преступлений составила около 5% (в 2024 г. – 4%). Каждое третье преступление, совершенное иностранцами, было связано с незаконным оборотом наркотиков – раскрыто почти 13 000 таких случаев. На 18% увеличилось число фактов незаконного оборота оружия (со 156 до 184), а количество преступлений террористического характера, совершенных мигрантами, выросло почти вдвое (с 253 до 483).