Создатель ЕГЭ заявил о последствиях отказа от единого госэкзамена
Отказ от единого государственного экзамена приведет к негативным последствиям для системы образования. Об этом бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов заявил «РИА Новости».
По его словам, в случае отмены ЕГЭ абитуриенты будут вынуждены возвращаться к практике платных подготовительных курсов при конкретных вузах и массово пользоваться услугами репетиторов, работающих при этих учебных заведениях. Кроме того, значительная часть мест на востребованные специальности может распределяться по звонкам от начальства.
Филиппов подчеркнул, что абитуриентам из регионов придется ехать сдавать вступительные экзамены непосредственно в вузы, что при среднем конкурсе 1:5 связано с большим риском. Многие способные дети просто не решатся на такие поездки, чтобы не остаться без места. По мнению экс-министра, большинство населения не готово к таким жертвам, а власть осознает все связанные риски.
В феврале руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что обществознание, информатика и биология стали наиболее востребованными предметами на ЕГЭ в 2026 г. В топ-5 также вошли физика и химия. При этом количество и доля выпускников, выбравших эти дисциплины, превышают показатели 2025 г.