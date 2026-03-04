Создатель ЕГЭ заявил о последствиях отказа от единого госэкзамена

Филиппов подчеркнул, что абитуриентам из регионов придется ехать сдавать вступительные экзамены непосредственно в вузы, что при среднем конкурсе 1:5 связано с большим риском. Многие способные дети просто не решатся на такие поездки, чтобы не остаться без места. По мнению экс-министра, большинство населения не готово к таким жертвам, а власть осознает все связанные риски.