Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В России с 30 апреля появится новый ГОСТ на маникюр и педикюр

Ведомости

Росстандарт принял новый межгосударственный стандарт, который подразумевает рекомендации для работы мастеров ногтевого сервиса. Он вступит в силу 30 апреля 2026 г., передает ТАСС.

В документе описаны общие требования к картам типовых технологических процессов маникюра и педикюра. Росстандарт указал этапы их выполнения, в том числе рекомендовал мастерам технологические карты в рамках ухода за кожей кистей и стоп.

По указанию Росстандарта мастер должен выполнять классический (обрезной) маникюр в течение 45-60 минут с подготовительными и заключительными этапами работ. Время зависит от состояния ногтей клиента. Препаратный маникюр следует делать 40-60 минут, включая все этапы работ, аппаратный – 40-70 минут, комбинированный – 40-60 минут.

ГОСТ будет действовать на все организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые оказывают услуги ногтевого сервиса.

3 марта стало известно, что Росстандарт с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Согласно рекомендациям, выпеченный хлеб с указанной даты может иметь массу менее 500 г. До этого его масса должна была быть не менее 0,5 кг.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь