В России с 30 апреля появится новый ГОСТ на маникюр и педикюр
Росстандарт принял новый межгосударственный стандарт, который подразумевает рекомендации для работы мастеров ногтевого сервиса. Он вступит в силу 30 апреля 2026 г., передает ТАСС.
В документе описаны общие требования к картам типовых технологических процессов маникюра и педикюра. Росстандарт указал этапы их выполнения, в том числе рекомендовал мастерам технологические карты в рамках ухода за кожей кистей и стоп.
По указанию Росстандарта мастер должен выполнять классический (обрезной) маникюр в течение 45-60 минут с подготовительными и заключительными этапами работ. Время зависит от состояния ногтей клиента. Препаратный маникюр следует делать 40-60 минут, включая все этапы работ, аппаратный – 40-70 минут, комбинированный – 40-60 минут.
ГОСТ будет действовать на все организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые оказывают услуги ногтевого сервиса.
3 марта стало известно, что Росстандарт с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Согласно рекомендациям, выпеченный хлеб с указанной даты может иметь массу менее 500 г. До этого его масса должна была быть не менее 0,5 кг.