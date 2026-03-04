Газета
Общество

Мошенники могут обманывать граждан ссылками на билетами в театр на 8 марта

Ведомости

Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, по которым россиянки якобы могут купить билеты в театр, кино или музеи со скидками в качестве подарка на 8 марта, сообщила «РИА Новости» председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.

«Мошенники делают рассылки в личные сообщения, оставляют ссылки в комментариях под публикациями в различных мессенджерах, где только в праздничный день девушка может купить билеты в театр, кино или музеи по очень низкой цене. Данные сайты являются обманом и деньги за оплату билетов поступают мошенникам», - сказала она.

Еще одна схема мошенничества заключается в рассылке предпраздничных писем от имени известных магазинов и сервисов доставки цветов. Жертвы могут перейти на поддельный сайт и ввести свои персональные данные.

24 февраля «РИА Новости» сообщало, что злоумышленники также посредством мессенджеров предлагают россиянам вступить в чат подъезда, чтобы выманить их персональные данные. Аферисты предлагают жертвам присоединиться к чату подъезда, чтобы якобы обменяться актуальными новостями. В общей группе они просят подтвердить личные данные – якобы для перерасчета платежей за коммунальные услуги.

