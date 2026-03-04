В Госдуме предупредили о мошеннических схемах от имени трудовой инспекции
Мошенники стали обманывать компании от имени трудовых инспекций и других контрольно-надзорных органов при помощи писем и уведомлений. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Мы видим активное распространение мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники действуют от имени трудовой инспекции и других контрольно-надзорных органов. Российским компаниям направляются письма и уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства или несоответствии отчетности», – сказал он.
По словам депутата, получатель может почувствовать давление, так как рассылки выполняются с использованием официальной символики органов и ссылок на законодательство. Кроме того, мошенники указывают в письмах поддельные реквизиты. Немкин подчеркнул, что ключевым элементом схемы аферистов становится запугивание бизнеса якобы внеплановой выездной проверкой и угрозой крупных штрафов.
4 марта председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова также рассказала, что злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, по которым россиянки якобы могут купить билеты в театр, кино или музеи со скидками в качестве подарка на 8 марта. С помощью этой схемы аферисты получают деньги или персональные данные жертв.