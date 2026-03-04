В Госдуме предупредили о мошеннических схемах от имени трудовой инспекции

4 марта председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова также рассказала, что злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, по которым россиянки якобы могут купить билеты в театр, кино или музеи со скидками в качестве подарка на 8 марта. С помощью этой схемы аферисты получают деньги или персональные данные жертв.