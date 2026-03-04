Разработчика игр оштрафовали из-за нарушений в области персональных данных
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн руб. компанию Battlestate Games Limited, зарегистрированную в Великобритании и занимающуюся разработкой компьютерных игр, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что штраф последовал за нарушением законодательства РФ в области персональных данных (ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ). Максимальный штраф для юрлиц по этой статье – 6 млн руб.
Battlestate Games Limited разрабатывает программное обеспечение (ПО) для компьютерных игр, в том числе занимается его обновлением и поддержкой. Компания известна по проекту Escape from Tarkov и его продолжением. Кроме того, в сферу деятельности компании входит графический дизайн и дизайн веб-сайтов.
