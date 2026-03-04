Разработчика игр оштрафовали из-за нарушений в области персональных данных

10 февраля 2026 г. Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжает проводить последовательные ограничения Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». Ведомство утверждает, что мессенджер не защищает персональные данные россиян, а также не предпринимает реальных мер по противодействию мошенникам и использованию сервиса преступниками и террористами. 25 февраля Telegram оштрафовали на 7 млн руб. за невыполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации.