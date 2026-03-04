Кураторы заставили подростков инсценировать похищение

22 января юноша из Красноярска инсценировал свое похищение и вместе c 18-летней девушкой украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. Затем девушка передала деньги мошенникам, часть денег оставила себе. Пара направилась в арендованную неизвестными квартиру. После этого на телефон отца мальчика пришло сообщение о похищении его сына с требованием выкупа. К этому сообщению было приложено видеообращение подростка. В этот момент он находился в арендованной квартире, где его и нашли.