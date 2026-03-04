Газета
Главная / Общество /

Кураторы заставили подростков инсценировать похищение

Ведомости

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия, в ходе которого подростки по заданию кураторов инсценировали собственное похищение. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Московской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По данной статье злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, кураторы связались с 17-летней девушкой через социальные сети. 17 февраля она покинула дом и отправилась в другой регион. По пути она встретила 16-летнего парня, который также был подвергнут манипуляции со стороны неизвестных, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов. Под влиянием злоумышленников подростки инсценировали похищение и отправили родным видеосообщения с требованием выкупа, угрожая применением насилия.

Сотрудники правоохранительных органов при содействии городской прокуратуры выяснили, что несовершеннолетние находятся в Туле.

В данный момент проводятся следственные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего и установления причастных к преступлению лиц.

22 января юноша из Красноярска инсценировал свое похищение и вместе c 18-летней девушкой украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. Затем девушка передала деньги мошенникам, часть денег оставила себе. Пара направилась в арендованную неизвестными квартиру. После этого на телефон отца мальчика пришло сообщение о похищении его сына с требованием выкупа. К этому сообщению было приложено видеообращение подростка. В этот момент он находился в арендованной квартире, где его и нашли.

