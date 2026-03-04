Газета
В 2025 году более 5000 обвиняемых выбрали службу по контракту вместо судимости

Ведомости

За 2025 г. было вынесено более 5000 определений о прекращении дел в отношении осужденных, заключивших контракты о прохождении военной службы. Об этом сообщил зампредседателя Верховного суда (ВС) РФ – председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ Владимир Хомчик на заседании Совета Федерации.

По словам Хомчика, в ст. 78 и ст. 80.2 УК РФ перечислено, по каким статьям лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, могут заключить контракт и проходить службу в условиях спецоперации. Подписать договор с Минобороны не могут только обвиняемые в терроризме, некоторых половых преступлениях и др. – по его словам, это перечень очень короткий.

В феврале 2025 г. замминистра обороны Анна Цивилева сообщала, что возглавляемый ею фонд «Защитники Отечества» разработал предложения по наделению статусом участника боевых действий военных формирования «Шторм Z», заключивших контракт с Минобороны с 1 января по 1 сентября 2023 г. Отряды «Шторм Z» состоят в том числе из российских заключенных и обвиняемых, которые подписали контракт на военную службу в обмен на свободу или прекращение дел.

В марте 2025 г. президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, прибывшим на фронт из мест лишения свободы. 21 октября того же года Госдума приняла законопроект, по которому ветеранами боевых действий будут признаваться служившие в штурмовых подразделениях и заключившие соглашение с Минобороны с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. 22 октября закон был одобрен Советом Федерации, а 27-го – подписан президентом России.

