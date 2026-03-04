Вывозной рейс из Дубая не приземлился в Краснодаре

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников доложил, что со 2 марта удалось вывезти 6000 россиян, 3300 из которых – организованные туристы. По его словам, в ОАЭ остаются почти 20 000 организованных туристов из РФ, в других странах Ближнего Востока – еще 230 человек. На момент начала конфликта в этих странах отдыхали организованно 23 500 российских туристов.