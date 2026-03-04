Вывозной рейс из Дубая не приземлился в Краснодаре
Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая, направлявшийся в Краснодар, был перенаправлен в аэропорт Нальчика из-за закрытия воздушного пространства. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Краснодара.
По данным авиагавани, воздушное пространство над Краснодаром остается закрытым из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов, поэтому самолет не смог приземлиться в пункте назначения. На борту самолета находились 148 пассажиров.
Директор аэропорта Нальчика Сергей Айнетдинов сообщил, что пассажиров доставят в Краснодар наземным транспортом. «Рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился у нас, сейчас все 148 пассажиров организованно садятся в подготовленные для них автобусы, их оперативно довезут до Краснодара», – сказал он.
По словам Айнетдинова, самолет был перенаправлен в Нальчик из-за закрытия воздушного пространства не только в Краснодаре, но и в аэропорту Сочи. Изначально рейс должен был прибыть в Краснодар около 18:30 мск после дозаправки в Анталье.
4 марта президент РФ Владимир Путин дал поручение МЧС, МИДу и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян с Ближнего Востока.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников доложил, что со 2 марта удалось вывезти 6000 россиян, 3300 из которых – организованные туристы. По его словам, в ОАЭ остаются почти 20 000 организованных туристов из РФ, в других странах Ближнего Востока – еще 230 человек. На момент начала конфликта в этих странах отдыхали организованно 23 500 российских туристов.