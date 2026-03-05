СМИ сообщили об атаке на американскую базу Харир у Эрбиля в Ираке
База США, где дислоцированы американские военные, у города Эрбиль в Иракском Курдистане подверглась атаке с воздуха. Об этом сообщает телеканал Ash-Sharq.
О материальном ущербе или жертвах информация не приводится.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
4 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что пока США не планируют наземную операцию в Иране, но полностью такой сценарий не исключают.