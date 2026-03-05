Размер маткапитала может превысить 1 млн рублей к 2027 году

С 1 февраля в России проиндексировали на 5,6% более 40 социальных выплат и пособий. Размер материнского капитала на первого ребенка, в частности, был увеличен до 728 920 руб., на второго (при условии, что была получена выплата на первого) – до 234 320 руб. Если же семья не получала сертификат при рождении первого ребенка, то при появлении второго ей выплатят 963 240 руб.