Размер маткапитала может превысить 1 млн рублей к 2027 году

Ведомости

В 2027 г. максимальная сумма выплат материнского капитала в России может достичь и превысить отметку в 1 млн руб. в случае, если темпы повышения их размера останутся на текущем уровне. Об этом сообщила «РИА Новости» заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

«Превышение порога в 1 млн руб. материнским капиталом возможно уже в 2027 г. в его максимальном размере», – сказала она.

По словам Макаренцевой, указанная отметка может стать реальной, если в стране не будет необходимости менять социальную политику из-за экономических изменений. Эксперт подчеркнула, что повышение маткапитала до 1 млн руб. будет иметь символическое значение постепенного усиления господдержки семей с детьми.

С 1 февраля в России проиндексировали на 5,6% более 40 социальных выплат и пособий. Размер материнского капитала на первого ребенка, в частности, был увеличен до 728 920 руб., на второго (при условии, что была получена выплата на первого) – до 234 320 руб. Если же семья не получала сертификат при рождении первого ребенка, то при появлении второго ей выплатят 963 240 руб.

