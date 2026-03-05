В России появился сертифицированный органический коньяк
В России впервые появился сертифицированный органический коньяк – соответствующий документ получил французский производитель SARL Les Vignobles L&G Arrive. Сертификация проведена в аккредитованном органе «Роскачество-Органик», пишет «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.
Как пояснили в ведомстве, при производстве органического коньяка соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Процесс перегонки и выдержки исключает использование искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также обеспечивается полная прослеживаемость продукции «от лозы до бутылки».
В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр Минсельхоза страны. Продукция может называться органической только после прохождения сертификации в органе, аккредитованном Росаккредитацией.
В 2025 г. водка «Роса» ГК «Руст» Рустама Тарико получила сертификаты «Росэкостандарт» и «100% натуральный продукт». В январе того года представитель компании сообщал «Ведомостям», что бренд представлен в среднем ценовом сегменте: рекомендованная розничная цена водки «Роса» – 449 руб. за бутылку 0,5 л.