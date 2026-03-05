В России появился сертифицированный органический коньяк

Как пояснили в ведомстве, при производстве органического коньяка соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Процесс перегонки и выдержки исключает использование искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также обеспечивается полная прослеживаемость продукции «от лозы до бутылки».