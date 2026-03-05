Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Бывший глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении 9 млрд рублей у Минобороны

Ведомости

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №8 Вадим Выгулярный признал вину и выразил готовность дать показания. Он обвиняется по делу экс-первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой о хищении свыше 9 млрд руб. у Минобороны РФ, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Выгулярный признает себя виновным, раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования. По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания», – указано в материалах.

Изначально ущерб по делу Мерваезовой составлял 4 млрд руб. 21 ноября 2025 г. стало известно, что он вырос до 9 млрд руб. Следствие утверждает, что чиновница в рамках преступной схемы отвечала за обеспечение перечислений аванса по заключенным строительным контрактам 14 объектов в ДНР. Она также должна была выводить и обналичивать денежные средства со спецсчетов и оформлять поддельные документы.

Помимо Мерваезовой и Выгулярного, по этому делу в статусе обвиняемых находятся бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте