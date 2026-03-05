Бывший глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении 9 млрд рублей у Минобороны

Изначально ущерб по делу Мерваезовой составлял 4 млрд руб. 21 ноября 2025 г. стало известно, что он вырос до 9 млрд руб. Следствие утверждает, что чиновница в рамках преступной схемы отвечала за обеспечение перечислений аванса по заключенным строительным контрактам 14 объектов в ДНР. Она также должна была выводить и обналичивать денежные средства со спецсчетов и оформлять поддельные документы.