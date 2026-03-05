Бывший глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении 9 млрд рублей у Минобороны
Бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №8 Вадим Выгулярный признал вину и выразил готовность дать показания. Он обвиняется по делу экс-первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой о хищении свыше 9 млрд руб. у Минобороны РФ, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
«Выгулярный признает себя виновным, раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования. По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания», – указано в материалах.
Изначально ущерб по делу Мерваезовой составлял 4 млрд руб. 21 ноября 2025 г. стало известно, что он вырос до 9 млрд руб. Следствие утверждает, что чиновница в рамках преступной схемы отвечала за обеспечение перечислений аванса по заключенным строительным контрактам 14 объектов в ДНР. Она также должна была выводить и обналичивать денежные средства со спецсчетов и оформлять поддельные документы.
Помимо Мерваезовой и Выгулярного, по этому делу в статусе обвиняемых находятся бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.