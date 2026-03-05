В России с 2027 года введут электронный механизм взыскания долгов за ЖКХ

15 февраля зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») сообщил, что вывешивание в подъезде или публикация на сайте списка должников по оплате жилищно-коммунальных услуг без получения согласия этих людей является нарушением закона и грозит управляющей компании крупным штрафом. Он предупредил, что управляющим компаниям, которые так поступают, грозят штрафы от 300 000 до 700 000 руб., а в случае повторного нарушения – до 1-1,5 млн руб.