Суд в Москве приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года колонии
Московский городской суд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года лишения свободы за реабилитацию нацизма. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием подсудимого с предъявленным обвинением.
Кроме того, Маркаряну на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Как сообщило «РИА Новости», во время заседания суд в основном анализировал характеризующие личность Маркаряна материалы. Было упомянуто, что у блогера есть жена и две малолетние дочери. Младшая родилась в начале марта 2026 г. Маркарян также попросил суд учесть, что семья находится на его содержании, как и мать блогера.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против Маркаряна в конце декабря 2025 г. В марте 2025 г. блогер опубликовал на популярном видеохостинге видеозапись с информацией, оскорбляющей память о защитниках Отечества. В одном из мессенджеров он также разместил видео с оправданием идеологии и практики нацизма.
Маркаряна судили по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичное одобрение преступления, установленного приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси»).