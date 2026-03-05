Суд в Москве приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года колонии

Как сообщило «РИА Новости», во время заседания суд в основном анализировал характеризующие личность Маркаряна материалы. Было упомянуто, что у блогера есть жена и две малолетние дочери. Младшая родилась в начале марта 2026 г. Маркарян также попросил суд учесть, что семья находится на его содержании, как и мать блогера.