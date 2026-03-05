Суд в Москве заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к семи годам колонии
Телеведущую Татьяну Лазареву
Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Приговор вынесен повторно. До этого столичный Пресненский суд признал Лазареву виновной и назначил ей семь лет колонии, но Мосгорсуд отменил ее приговор и назначил новое рассмотрение дела.
Это не первый заочный приговор Лазаревой. В конце 2024 г. Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Основанием для этого стали предполагаемые высказывания телеведущей в августе 2023 г. на YouTube-канале о допустимости терактов в России.