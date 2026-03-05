Суд в Москве заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к семи годам колонии

Это не первый заочный приговор Лазаревой. В конце 2024 г. Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Основанием для этого стали предполагаемые высказывания телеведущей в августе 2023 г. на YouTube-канале о допустимости терактов в России.