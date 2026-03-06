В России могут ограничить рост стоимости поездок на такси во время непогоды и ЧС

По данным издания, власти могут зафиксировать предельный размер повышающего коэффициента к базовому тарифу. Отмечается, что в агрегаторах коэффициент умножается на базовую стоимость услуги, чтобы сбалансировать спрос и предложение. В некоторых регионах клиент может платить в три раза больше.