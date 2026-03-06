В Петербурге пресекли работу подпольного банка

Сотрудники полиции и ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге трех жительниц, которые подозреваются в обналичивании не менее 250 млн руб. в период с 2022 по 2025 г., сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.