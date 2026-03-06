В Петербурге пресекли работу подпольного банка
Сотрудники полиции и ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге трех жительниц, которые подозреваются в обналичивании не менее 250 млн руб. в период с 2022 по 2025 г., сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, задержанным от 48 до 55 лет. Женщины выполняли роль бухгалтеров теневой финансовой структуры. Кроме того, фигуранты координировали движение средств через подконтрольных юридических лиц и помогали компаниям-клиентам минимизировать налоговые обязательства.
За свои услуги задержанные брали 15% от суммы операции. В указанный период «банкиры» заработали примерно 38,5 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступникам может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
«Ведомости» писали, что Минфин России разработал поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении системы ответственности за незаконную деятельность на рынке потребительского кредитования. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 2 марта одобрила эту инициативу.