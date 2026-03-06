«Победа» отменила все рейсы в ОАЭ с 9 по 29 марта
Рейсы авиакомпании «Победа» из российских городов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в обратном направлении отменяются с 9 по 29 марта. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
7 марта «Победа» выполнит четыре вывозных рейса из ОАЭ. Речь о рейсах из Дубая в Москву («Внуково»), из Фуджейры в Махачкалу и двух рейсах из Фуджейры в Москву («Внуково»).
Пассажиры получат информацию о дате, номере и времени рейса на электронную почту, указанную в бронировании. Тем, кто планировал улететь или вернуться из ОАЭ с 9 по 29 марта, «Победа» рекомендует воспользоваться вывозными рейсами 7 и 8 марта.
В связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке десятки тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении. Согласно оценке АТОР, в ОАЭ находятся около 50 000 российских туристов. Примерно 1000 находятся в Катаре, в Омане – около 700, а в Бахрейне – около 300.