Суд запретил распространять рецепт «коктейля Молотова» в Telegram
Суд в Москве признал рецепт «коктейля Молотова» запрещенной к распространению информацией в Telegram, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
До этого суд установил, что в открытом доступе в одном из Telegram-каналов содержится инструкция по изготовлению зажигательной смеси. Решение обусловлено тем, что действующим законодательством запрещено распространение такой информации.
20 февраля в УБК МВД России сообщили, сервисы «пробива» в Telegram применялись для получения данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти для подготовки диверсий и терактов. В полиции подчеркнули, что, несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают работать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных.
10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил «РИА Новости», что ограничения с Telegram могут снять, если мессенджер будет исполнять российские законы.