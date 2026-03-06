Суд запретил распространять рецепт «коктейля Молотова» в Telegram

20 февраля в УБК МВД России сообщили, сервисы «пробива» в Telegram применялись для получения данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти для подготовки диверсий и терактов. В полиции подчеркнули, что, несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают работать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных.