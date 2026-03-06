Газета
Суд запретил распространять рецепт «коктейля Молотова» в Telegram

Ведомости

Суд в Москве признал рецепт «коктейля Молотова» запрещенной к распространению информацией в Telegram, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

До этого суд установил, что в открытом доступе в одном из Telegram-каналов содержится инструкция по изготовлению зажигательной смеси. Решение обусловлено тем, что действующим законодательством запрещено распространение такой информации.

20 февраля в УБК МВД России сообщили, сервисы «пробива» в Telegram применялись для получения данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти для подготовки диверсий и терактов. В полиции подчеркнули, что, несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают работать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных.

10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил «РИА Новости», что ограничения с Telegram могут снять, если мессенджер будет исполнять российские законы.

