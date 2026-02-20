МВД: сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных

По данным ведомства, в мошеннических схемах используются три ключевых элемента – канал связи с жертвой, механизм вывода средств и источник персональных данных. Одним из самых распространенных способов их получения остаются сервисы «пробива», чаще всего оформленные в виде Telegram-ботов. С их помощью злоумышленники могут незаконно формировать «цифровой портрет» человека – от ФИО и даты рождения до адресов, телефонных номеров и информации о родственниках.