МВД: сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных
Сервисы «пробива» в Telegram применялись для получения данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти с целью подготовки диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили в УБК МВД России.
По данным ведомства, в мошеннических схемах используются три ключевых элемента – канал связи с жертвой, механизм вывода средств и источник персональных данных. Одним из самых распространенных способов их получения остаются сервисы «пробива», чаще всего оформленные в виде Telegram-ботов. С их помощью злоумышленники могут незаконно формировать «цифровой портрет» человека – от ФИО и даты рождения до адресов, телефонных номеров и информации о родственниках.
В МВД уточнили, что в 2025 г. пресечена деятельность крупнейших в стране площадок по распространению персональных данных. Изъяты 18 физических и 19 виртуальных серверов. Объем информации превысил 200 терабайт – более 50 млрд строк персональных данных.
В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают работать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. Обращения российских подразделений в адрес администраций зарубежных мессенджеров, по данным МВД, остаются без рассмотрения.
20 февраля в Роскомнадзоре также сообщали, что Telegram формирует инфраструктуру, которая позволяет сервисам «интернет-пробива» распространять персональные данные. Еще 10 февраля регулятор заявлял о продлении ограничительных мер в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов говорил, что ограничения могут быть сняты при условии исполнения мессенджером требований российского законодательства.