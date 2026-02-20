Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД: сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных

Ведомости

Сервисы «пробива» в Telegram применялись для получения данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти с целью подготовки диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили в УБК МВД России.

По данным ведомства, в мошеннических схемах используются три ключевых элемента – канал связи с жертвой, механизм вывода средств и источник персональных данных. Одним из самых распространенных способов их получения остаются сервисы «пробива», чаще всего оформленные в виде Telegram-ботов. С их помощью злоумышленники могут незаконно формировать «цифровой портрет» человека – от ФИО и даты рождения до адресов, телефонных номеров и информации о родственниках.

В МВД уточнили, что в 2025 г. пресечена деятельность крупнейших в стране площадок по распространению персональных данных. Изъяты 18 физических и 19 виртуальных серверов. Объем информации превысил 200 терабайт – более 50 млрд строк персональных данных.

В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают работать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. Обращения российских подразделений в адрес администраций зарубежных мессенджеров, по данным МВД, остаются без рассмотрения.

20 февраля в Роскомнадзоре также сообщали, что Telegram формирует инфраструктуру, которая позволяет сервисам «интернет-пробива» распространять персональные данные. Еще 10 февраля регулятор заявлял о продлении ограничительных мер в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов говорил, что ограничения могут быть сняты при условии исполнения мессенджером требований российского законодательства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь