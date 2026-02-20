РКН: Telegram создает инфраструктуру для распространения персональных данных

10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил «РИА Новости», что ограничения с Telegram могут снять, если мессенджер будет исполнять российские законы.