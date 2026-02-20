РКН: Telegram создает инфраструктуру для распространения персональных данных
Мессенджер Telegram системно создает инфраструктуру, которая позволяет сервисам «интернет-пробива» распространять персональные данные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов, но ситуация принципиально не меняется.
Сервисы «интернет-пробива» позволяют незаконно купить информацию о человеке: паспортные данные, адреса, истории поездок и т. д. Такие действия проходят по нескольким уголовным статьям, таким как нарушение тайны переписки, неприкосновенности частной жизни, а также незаконное получение и разглашение коммерческих, налоговых или банковских тайн.
10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил «РИА Новости», что ограничения с Telegram могут снять, если мессенджер будет исполнять российские законы.