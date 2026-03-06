Суд оставил в силе приговор по делу о массовом отравлении «Мистером сидром»

Суд в Самаре вынес приговор двум фигурантам дела об отравлении в сентябре 2025 г. Их признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Производитель напитка Анар Гусейнов получил 9 лет колонии. Поставщик спирта Артем Айрапетян получил 8 лет.