Суд оставил в силе приговор по делу о массовом отравлении «Мистером сидром»
Самарский областной суд утвердил приговор фигурантам дела о массовом отравлении напитком «Мистер сидр». Об этом сообщили в представительстве суда.
«Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда <...> обжалуемый приговор оставила без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении.
Суд в Самаре вынес приговор двум фигурантам дела об отравлении в сентябре 2025 г. Их признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Производитель напитка Анар Гусейнов получил 9 лет колонии. Поставщик спирта Артем Айрапетян получил 8 лет.
Массовое отравление напитком произошло летом 2023 г. Тогда погибли 50 человек, еще 66 получили отравления различной степени тяжести. По данным следствия, контрафактный сидр продавался в нескольких регионах России, включая Самарскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области.