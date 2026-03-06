Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд оставил в силе приговор по делу о массовом отравлении «Мистером сидром»

Ведомости

Самарский областной суд утвердил приговор фигурантам дела о массовом отравлении напитком «Мистер сидр». Об этом сообщили в представительстве суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда <...> обжалуемый приговор оставила без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Суд в Самаре вынес приговор двум фигурантам дела об отравлении в сентябре 2025 г. Их признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Производитель напитка Анар Гусейнов получил 9 лет колонии. Поставщик спирта Артем Айрапетян получил 8 лет.

Массовое отравление напитком произошло летом 2023 г. Тогда погибли 50 человек, еще 66 получили отравления различной степени тяжести. По данным следствия, контрафактный сидр продавался в нескольких регионах России, включая Самарскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте