СК возбудил дело о крупном хищении при реконструкции на объекте Минобороны

Следствие считает, что в 2023 г. они представили заведомо ложные документы о выполнении работ и таким образом похитили бюджетные средства в многомиллионном размере. Точная сумма не уточняется. Условия договора фактически выполнены не были, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.