СК возбудил дело о крупном хищении при реконструкции на объекте Минобороны

Ведомости

Военные следователи СК возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «Регион» Натальи Барабаш и гендиректора ООО «Толстый» Дмитрия Аганина. Их обвиняют в многомиллионном хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, сообщили в СК России.

По данным следствия, в октябре 2023 г. госзаказчик заключил с компаниями «Регион» и «Толстый» многомиллионный договор субподряда на строительно-монтажные работы по реконструкции системы водоснабжения объекта в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Исполнение контракта было возложено на Барабаш и Аганина.

Следствие считает, что в 2023 г. они представили заведомо ложные документы о выполнении работ и таким образом похитили бюджетные средства в многомиллионном размере. Точная сумма не уточняется. Условия договора фактически выполнены не были, а Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

«По ходатайству военного следователя в отношении Барабаш и Аганина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК.

Отмечается, что расследование дела находится на контроле Главного военного следственного управления СК РФ.

5 марта СК также сообщал о задержании бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Против него возбуждено уголовное дело по ряду эпизодов, включая создание организованного преступного сообщества. Следствие полагает, что участники ОПС в 2017–2024 гг. занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и получением взяток.

