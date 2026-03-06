Соратника экс-министра обороны впервые обвинили в создании ОПС

В январе 2025 г. Цаликов давал показания как свидетель по делу заместителя министра обороны Тимура Иванова. Допрос проходил в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и легализации денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате (более 216 млн руб.) при покупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.