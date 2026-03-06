Соратника экс-министра обороны впервые обвинили в создании ОПС

Соратника экс-министра обороны впервые обвинили в создании ОПСРуслану Цаликову грозит до 20 лет колонии
Правоохранители провели одно из самых громких задержаний за последние два года. Днем 5 марта Следственный комитет (СК) сообщил, что задержан бывший первый заместитель министра Руслан Цаликов. Следователи из центрального аппарата СК возбудили против него уголовное дело по многочисленным эпизодам преступлений, включая создание организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 3 ст. 210 УК).
В чем обвинили Цаликова
Участниками ОПС, в отношении которого расследуется дело, в 2017–2024 гг. совершены хищения бюджетных денежных средств, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Цаликову также предъявлено обвинение по 12 эпизодам особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), отмыванию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК), и по двум эпизодам получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК). Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно ФСБ, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД.
Следственные действия с Цаликовым проводились до позднего вечера, говорит близкий к правоохранительным органам источник. Журналистов, ожидавших заседание по его аресту в Басманному суде, попросили покинуть здание, поскольку материалы следствия с ходатайством об избрании меры пресечения еще не были доставлены, как и сам фигурант. По предварительной информации, Цаликов долгое время был в «разработке» у правоохранителей. Официально фабула уголовного дела пока неизвестна.
Цаликов родился 31 июля 1956 г. в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (ныне – Владикавказ). На государственной службе находится с 1989 г. Работал министром финансов Северной Осетии. С 1994 г. начал службу в МЧС России, которым тогда руководил Сергей Шойгу. До 2000 г. он занимал разные должности в финансовых органах министерства, а в 2000 г. стал замминистра, курирующим финансы.
В 2007 г. Цаликов стал уже первым заместителем министра Шойгу, а когда тот перешел на должность губернатора Московской области, – его заместителем и в областной администрации. После того как в ноябре 2012 г. Шойгу сменил на посту министра обороны Анатолия Сердюкова, Цаликов был назначен первым заместителем руководителя военного ведомства.
В мае 2024 г. Шойгу перешел на должность главы Совета безопасности России. Вскоре ушел со своего поста и Цаликов.
Он стал кандидатом «Единой России» на выборах в верховный хурал родной для Шойгу Тувы. В парламенте Тувы Цаликов не состоит ни в одном комитете. По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, в последнее время Цаликов работал заместителем гендиректора по связям с госорганами «Уралвагонзавода».
Среди всех заместителей главы военного ведомства Цаликов был наиболее приближен к министру, вспоминает бывший сотрудник Минобороны. Он решал важные для ведомства вопросы, говорит собеседник «Ведомостей»: хотя формально же круг его полномочий был, может, и не слишком большой, но важный – помимо Департамента информации и массовых коммуникаций он курировал Главное управление кадров.
Свидетель Цаликов
В январе 2025 г. Цаликов давал показания как свидетель по делу заместителя министра обороны Тимура Иванова. Допрос проходил в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и легализации денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате (более 216 млн руб.) при покупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. Затем стало известно еще об одном эпизоде предполагаемого взяточничества. Следствие считает, что Иванов получил дополнительно 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», который поставлял овощную консервацию для Минобороны.