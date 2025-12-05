Суд конфисковал имущество Тимура Иванова на сумму более 1,2 млрд рублей

Суд конфисковал имущество Тимура Иванова на сумму более 1,2 млрд рублейЕдинственное, что не ушло в казну государства, – это автомобиль Bentley бывшей жены
Пресненский суд Москвы частично удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, его родственников и аффилированных лиц, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Совокупная стоимость изъятых активов превышает 1,2 млрд руб.
По решению суда у Иванова конфискованы историческая усадьба Софьи Волконской в центре Москвы, загородный дом в элитном подмосковном поселке, а также земельные участки в Карелии и Подмосковье. Вместе с ним ответчиками по иску проходили его бывшая супруга Светлана Захарова, гражданская супруга Мария Китаева, друг-предприниматель Сергей Бородин и водитель Андрей Петров, а также несколько юрлиц, через которых оформлялись права на имущество.
Кроме того, у ответчиков конфискованы в доход государства предметы роскоши – коллекции ювелирных украшений и часов. Под изъятие не попал только автомобиль марки Bentley, принадлежащий Захаровой.
Сам Иванов в суде настаивал, что в иске указано имущество, приобретенное еще до того, как он вступил на государственную должность. По его словам, с 2016 по 2024 г. с официальной супругой Захаровой он заработал 400 млн руб. Квартиру на улице Поварской он получил исключительно в рамках соглашения о разделе имущества, за нее деньги не вносились, уточнил экс-чиновник. Дом в Одинцовском районе, согласно версии Иванова, также был приобретен на законные доходы с использованием залога в ПСБ. Все остальные объекты, по его словам, были задекларированы. «Украшения не подлежат декларированию, претензий со стороны начальства ко мне не предъявлялось. Два мотоцикла моего отца, которые я подарил, также отражены в декларации. Компания "Дворянское гнездо" мне не принадлежит», – утверждал Иванов.
Несоответствие уровня доходов и расходов бывшего замминистра обороны было выявлено в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки от бизнесмена Сергея Бородина. В надзорном ведомстве отмечали, что с 2016 по 2024 г. Иванов, занимая должность заместителя главы Минобороны, в нарушение антикоррупционного законодательства приобретал и распоряжался дорогостоящим имуществом.
Среди объектов, которые Генпрокуратура требовала к обращению в доход государства, кроме недвижимости в иске указаны коллекция из 44 наручных часов, 30 картин XIX–XX вв., включая «Портрет обнаженной девушки с кинжалом» художника Штемберга, и другие объекты антиквариата. Кроме того, к обращению подлежат наличные средства, изъятые в ходе обысков: почти 219 млн руб., $336 000, 186 000 евро.
Родственники и близкие экс-замминистра утверждали, что их имущество не связано с деятельностью чиновника и не имеет коррупционного происхождения. Адвокат компании «Дворянское гнездо» и бывшей супруги Захаровой представила суду журнал 2006 г. с фотосессией ответчицы, на обложке которого было кольцо Graff, фигурирующее в иске.
Захарова, настаивая на легальном происхождении имущества, рассказала, что была против работы Иванова в Минобороны из-за «крайне распутной обстановки» в ведомстве. Она добавила, что за период службы бывшего мужа он четыре раза подавал на развод. Их брак был расторгнут в 2022 г.
Китаева также заверила суд, что значительная часть дорогих украшений была приобретена еще до знакомства с Ивановым.
В начале июля 2025 г. Иванов был осужден к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в особо крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб. и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Бывшему военнослужащему в отдельном производстве предъявлены обвинения в получении особо крупных взяток. По делу о взятке приговор пока не вынесен. По версии следствия, он и бизнесмен Сергей Бородин незаконно получили около 1,185 млрд руб. В июне 2025 г. к делу добавился эпизод о взятке в 152 млн руб. от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина. Деньги, по данным следствия, были переданы через предоставление безналичного займа ООО «Проопт» агропредприятию «Русское село». По этому делу Бородин заключил сделку со следствием.