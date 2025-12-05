Суд конфисковал имущество Тимура Иванова на сумму более 1,2 млрд рублей

Сам Иванов в суде настаивал, что в иске указано имущество, приобретенное еще до того, как он вступил на государственную должность. По его словам, с 2016 по 2024 г. с официальной супругой Захаровой он заработал 400 млн руб. Квартиру на улице Поварской он получил исключительно в рамках соглашения о разделе имущества, за нее деньги не вносились, уточнил экс-чиновник. Дом в Одинцовском районе, согласно версии Иванова, также был приобретен на законные доходы с использованием залога в ПСБ. Все остальные объекты, по его словам, были задекларированы. «Украшения не подлежат декларированию, претензий со стороны начальства ко мне не предъявлялось. Два мотоцикла моего отца, которые я подарил, также отражены в декларации. Компания "Дворянское гнездо" мне не принадлежит», – утверждал Иванов.