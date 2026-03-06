Подросток устроил пожар в отделении банка в подмосковном Путилкове
В отделении банка в поселке Путилково произошел пожар, сообщает администрация Красногорского округа в Telegram-канале. Возгорание потушили до прибытия пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.
Прокуратура Московской области уточняет, что 16-летний юноша, выполняя указания неизвестных, принес в банк канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, вылил ее и поджег помещение.
По информации источника РЕН ТВ, в отделении банка взорвался банкомат.
Позже МВД Подмосковья сообщило в Telegram-канале, что личность подростка удалось установить. Его задержали.
В марте 2025 г. в отделении Газпромбанка, расположенном на первом этаже столичного ТРЦ «Свиблово», произошел взрыв банкомата. В результате никто не пострадал, клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали.