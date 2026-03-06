Подросток устроил пожар в отделении банка в подмосковном Путилкове

В марте 2025 г. в отделении Газпромбанка, расположенном на первом этаже столичного ТРЦ «Свиблово», произошел взрыв банкомата. В результате никто не пострадал, клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали.