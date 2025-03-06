Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Банкомат взорвался в отделении Газпромбанка в Москве

Пострадавших нет, уточнили в банке
Ведомости

Взрыв банкомата произошел в отделении Газпромбанка, расположенном на первом этаже в столичном ТРЦ «Свиблово». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информацию экстренных служб.

После этого вход в офис кредитного учреждения был оцеплен правоохранителями. Все подробности и причины случившегося выясняются.

«Пострадавших нет, клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали», – пояснили «Ведомостям» в Газпромбанке. Сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранителям в установлении всех обстоятельств инцидента, добавили в финансовом учреждении.

По информации ТАСС, предварительной версией взрыва банкомата являются действия мошенников, уговоривших свою жертву совершить преступление.

26 декабря 2024 г. стало известно, что за последние десять дней в различных регионах РФ было зарегистрировано более сорока случаев поджогов банкоматов, служебных автомобилей и взрывов пиротехнических устройств. Все они происходили по заданиям мошенников с территории Украины.

В числе поджигателей было немало пенсионеров и студентов, которые таким образом надеялись вернуть похищенные деньги. Часто они даже не пытались скрыться с мест преступлений, так как были уверены, что действовали по инструкции силовиков.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных