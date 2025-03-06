Банкомат взорвался в отделении Газпромбанка в Москве

Банкомат взорвался в отделении Газпромбанка в МосквеПострадавших нет, уточнили в банке
Взрыв банкомата произошел в отделении Газпромбанка, расположенном на первом этаже в столичном ТРЦ «Свиблово». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информацию экстренных служб.
После этого вход в офис кредитного учреждения был оцеплен правоохранителями. Все подробности и причины случившегося выясняются.
«Пострадавших нет, клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали», – пояснили «Ведомостям» в Газпромбанке. Сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранителям в установлении всех обстоятельств инцидента, добавили в финансовом учреждении.
По информации ТАСС, предварительной версией взрыва банкомата являются действия мошенников, уговоривших свою жертву совершить преступление.
26 декабря 2024 г. стало известно, что за последние десять дней в различных регионах РФ было зарегистрировано более сорока случаев поджогов банкоматов, служебных автомобилей и взрывов пиротехнических устройств. Все они происходили по заданиям мошенников с территории Украины.
В числе поджигателей было немало пенсионеров и студентов, которые таким образом надеялись вернуть похищенные деньги. Часто они даже не пытались скрыться с мест преступлений, так как были уверены, что действовали по инструкции силовиков.