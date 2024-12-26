ТАСС: за 10 дней в РФ зафиксировали более 40 поджогов по заданиям мошенников

Вечером 25 декабря в здание военного комиссариата в Гусь-Хрустальном во Владимирской области врезался автомобиль, который затем был подожжен водителем. За несколько дней до случившегося в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге прошла серия поджогов и взрывов в общественных местах. В торговых центрах, банках и отделениях «Почты России» люди бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили, сообщали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве назвали произошедшее следствием «психологических операций недружественных стран». По данным МВД, около 20 человек поддались на манипуляции мошенников.