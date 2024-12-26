Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ТАСС: за 10 дней в РФ зафиксировали более 40 поджогов по заданиям мошенников

Ведомости

Более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники было зафиксировано за 10 дней по заданиям мошенников с территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поджоги совершались, в том числе, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Среди поджигателей много пенсионеров и студентов, чаще всего таким образом они пытались вернуть похищенные деньги.

Собеседник агентства отметил, что поджигатели не успевают или даже не пытаются скрыться с места преступления, так как думают, что общались с представителями правоохранительных органов.

Вечером 25 декабря в здание военного комиссариата в Гусь-Хрустальном во Владимирской области врезался автомобиль, который затем был подожжен водителем. За несколько дней до случившегося в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге прошла серия поджогов и взрывов в общественных местах. В торговых центрах, банках и отделениях «Почты России» люди бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили, сообщали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве назвали произошедшее следствием «психологических операций недружественных стран». По данным МВД, около 20 человек поддались на манипуляции мошенников.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных