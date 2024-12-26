ТАСС: за 10 дней в РФ зафиксировали более 40 поджогов по заданиям мошенников
Более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники было зафиксировано за 10 дней по заданиям мошенников с территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Поджоги совершались, в том числе, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Среди поджигателей много пенсионеров и студентов, чаще всего таким образом они пытались вернуть похищенные деньги.
Собеседник агентства отметил, что поджигатели не успевают или даже не пытаются скрыться с места преступления, так как думают, что общались с представителями правоохранительных органов.
Вечером 25 декабря в здание военного комиссариата в Гусь-Хрустальном во Владимирской области врезался автомобиль, который затем был подожжен водителем. За несколько дней до случившегося в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге прошла серия поджогов и взрывов в общественных местах. В торговых центрах, банках и отделениях «Почты России» люди бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили, сообщали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве назвали произошедшее следствием «психологических операций недружественных стран». По данным МВД, около 20 человек поддались на манипуляции мошенников.