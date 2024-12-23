В Москве и Петербурге прошла серия поджогов и взрывов банкоматов

В Сбербанке сообщили «Ведомостям», что перед новогодними праздниками количество нападений на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков, возросло на 30%. В России активизировались телефонные мошенники. Злоумышленники связываются с людьми, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если те выполнят «определенные противоправные действия» – например, совершат нападение на офис банка. По данным кредитной организации, новый вид мошенничества появился в России в начале прошлого года. В Сбербанке также напомнили, что нападающие несут административную и уголовную ответственность, а действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье о теракте. По ней предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Сбербанк принял на своих объектах «максимальные меры по усилению бдительности».