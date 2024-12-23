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В Москве и Петербурге прошла серия поджогов и взрывов банкоматов

В стране зафиксирована «самая массовая волна воздействия мошенников», отметили в МВД
Екатерина Дорофеева
Алексей Никольский
Взрывы по наводке анонимных мошенников происходили в самых неожиданных местах
Взрывы по наводке анонимных мошенников происходили в самых неожиданных местах / Официальный telegram-канал Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге россияне несколько дней устраивали поджоги и взрывы пиротехники в общественных местах. В торговых центрах, банках и отделениях «Почты России» они бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили, сообщали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве назвали произошедшее следствием «психологических операций недружественных стран». По данным МВД, около 20 человек поддались на манипуляции мошенников.

Первые сообщения о поджогах и взрывах появились в пятницу, 20 декабря. В этот день силовики задержали мужчину, взорвавшего неизвестный предмет в отделении банка в районе Южное Тушино в Москве. ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщал о возгорании банкомата на Коровинском шоссе. На следующий день в субботу, 21 декабря, посетительница торгового центра «Форт» в районе Отрадное по указанию неизвестных взорвала петарду.

В тот же день в подмосковном Королеве то же самое сделал мужчина. По данным МВД, он поджег пиротехническое изделие в торговом центре на пр-те Космонавтов. Позже мужчина пытался взорвать петарду в Костинском отделе полиции. Кроме того, в субботу в Химках женщина подожгла пиротехническое изделие в отделении почты на ул. Московская. Всего за сутки в общественных местах Москвы и области было зафиксировано свыше 10 поджогов, а также взрывов фейерверков и петард, сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Все исполнители задержаны, среди них много пожилых людей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области волна взрывов и поджогов тоже началась в пятницу. 20-летний житель Ломоносовского района Петербурга кинул бутылку с горючей смесью в здание областного военкомата в Адмиралтейском районе, 17-летняя девушка подожгла служебный автомобиль ГАИ в Красногвардейском районе города, а 18-летний юноша – уличный банкомат в Кингисеппском районе Ленобласти. Нарушителей задержали, они, как сообщили ТАСС в МВД, действовали по указаниям неизвестных. 21 декабря в Петербурге были задержаны две пенсионерки, подозреваемые в попытке поджога полицейской машины на ул. Есенина в Выборгском районе. В правоохранительных органах сообщили, что к преступлению женщин склонили злоумышленники. Вечером того же дня взрыв произошел в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте.

Реакция властей и экспертов

По всей стране, в том числе в Санкт-Петербурге, предпринимаются «тщетные попытки испортить праздник», они «обречены на провал», заявил 21 декабря губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, меры безопасности в городе усилены, а ситуация находится под контролем. Беглов посоветовал гражданам напомнить своим близким, в том числе детям и людям старшего возраста, что в коммуникацию с незнакомыми вступать не нужно. «То, что может выглядеть как безобидное действие, может привести к трагическим последствиям. Паника – это цель наших врагов», – написал он в своем Telegram-канале.

Беспилотники в Казани

Помимо волны взрывов и поджогов, в субботу, 21 декабря, дроны вооруженных сил Украины атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА попали в три дома в разных районах города: в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» – самое высокое жилое здание в городе. Среди целей было и промышленное предприятие, оно не пострадало. В результате атак погибших и пострадавших нет. Президент Владимир Путин заявил, что противник «пожалеет о том, что он пытается сделать» в России.

Сейчас спецслужбы недружественных стран, в том числе Украины, начали прибегать к психологическому и информационному террору – использовать людей, как правило пожилых и часто с пограничной психикой, как «живые дроны», считает первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ). Существенного ущерба все это не приносит, но является серьезной проблемой, резюмировал он. Усиления террористических атак со стороны Украины следовало ожидать, говорит зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия»). Все возможности у правоохранительных органов для противодействия есть, а поведение граждан «вызывает изумление», отмечает парламентарий.

В Сбербанке сообщили «Ведомостям», что перед новогодними праздниками количество нападений на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков, возросло на 30%. В России активизировались телефонные мошенники. Злоумышленники связываются с людьми, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если те выполнят «определенные противоправные действия» – например, совершат нападение на офис банка. По данным кредитной организации, новый вид мошенничества появился в России в начале прошлого года. В Сбербанке также напомнили, что нападающие несут административную и уголовную ответственность, а действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье о теракте. По ней предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Сбербанк принял на своих объектах «максимальные меры по усилению бдительности».

Если мошеннические колл-центры существуют в России, то те, которые заставляют обманутых лиц поджигать банкоматы и взрывать фейерверки в закрытых помещениях, находятся на Украине, так как их цель – посеять панику и отвлечь внимание правоохранителей, объясняет автор книги «Бизнес-разведка», эксперт в области безопасности Александр Доронин. Бороться с этими диверсиями техническими мерами с помощью перекрытия телефонного трафика из Украины невозможно, а охват аудитории у таких преступников очень широк, продолжает он. По мнению Доронина, единственный способ борьбы – это признать, что подобные колл-центры работают в интересах спецслужб Украины.

Президент Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявлял, что по колл-центрам злоумышленников на Украине удары наноситься не будут. Вопросы противодействия им будут решаться федеральными ведомствами и центральными органами власти, пояснил он. Глава государства также уточнил, что только из-за мошеннических звонков с территории Украины россияне потеряли свыше 250 млрд руб. За какой период, он не уточнил.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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