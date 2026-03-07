Россиян предупредили о мошенничестве с QR-кодами от имени налоговой

Если же у пользователя возникают сомнения, и он решает перезвонить по указанному в письме номеру, схема получает продолжение. Как рассказал Шейкин, на звонок отвечает тот же мошенник, но уже в роли «специалиста». Он подтверждает подлинность письма, настаивает на срочности оплаты и намекает на негативные последствия в случае промедления. «Цель проста – снять последние сомнения и подтолкнуть жертву к переходу по QR-коду», – пояснил сенатор.