Россиян предупредили о мошенничестве с QR-кодами от имени налоговой
Мошенники рассылают россиянам поддельные письма от имени ФНС с требованием оплатить задолженность по QR-коду. Об этом ТАСС сообщил сенатор Артем Шейкин.
По его словам, письма содержат фишинговые ссылки: при переходе по ним пользователь попадает на сайт злоумышленников. Далее его просят ввести данные банковской карты, номер телефона, серию и номер паспорта – якобы для корректной идентификации и зачисления платежа. На деле вся эта информация мгновенно уходит к мошенникам.
Если же у пользователя возникают сомнения, и он решает перезвонить по указанному в письме номеру, схема получает продолжение. Как рассказал Шейкин, на звонок отвечает тот же мошенник, но уже в роли «специалиста». Он подтверждает подлинность письма, настаивает на срочности оплаты и намекает на негативные последствия в случае промедления. «Цель проста – снять последние сомнения и подтолкнуть жертву к переходу по QR-коду», – пояснил сенатор.
Парламентарий предупредил, что по аналогичной схеме злоумышленники маскируются не только под госорганы, но и под известные маркетплейсы и онлайн-сервисы. Гражданам приходят письма с уведомлениями об изменении стоимости доставки или о том, что платеж не прошел.
В Госдуме на этой неделе предупредили о новой схеме мошенников с поддельными письмами от трудовой инспекции и других контрольно-надзорных органов.